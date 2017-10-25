Бывшего начальника тюремной больницы Петербурга обвинили в смерти осужденной

Следователи предъявили обвинение в халатности бывшему начальнику тюремной больницы имени Гааза Дмитрию Иванову в связи со смертью осужденной от онкологического заболевания. Об этом в среду, 25 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

По версии следствия, глава медучреждения из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе не организовал и не проконтролировал назначение и проведение специального лечения, врачебного консилиума и направление заключенной Екатерины Нусаловой в специализированное медучреждение.

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По данным издания, жительница Мурманска отбывала наказание в женской колонии общего режима №2 Ленинградской области за незаконный оборот наркотиков. Оттуда осужденную перевели в тюремную больницу, где в ноябре и декабре 2015 года ее осматривал врач-онколог. Он назначил пациентке паллиативную химиотерапию и операцию. Но адвокат указал, что на самом деле заключенной не была оказана полноценная медпомощь. «У меня есть ответ из больницы, в котором сказано, что у них нет онкологического отделения»,— пояснил Черкасов.

Адвокат через суд добился освобождения Нусаловой, так как ее диагноз входил в список заболеваний, препятствующих содержанию в колонии, однако женщина вскоре скончалась. По ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), которое потом переквалифицировали на халатность (293 УК РФ).

Тюремной больнице 140 лет. Она носит имя легендарного московского врача немецкого происхождения Федора (Фридриха-Иосифа) Петровича Гааза, жившего в XIX столетии и посвятившего себя оказанию медицинской помощи заключенным. В народе его звали «святым доктором», а в 2011 году католическая церковь начала официальный процесс его канонизации.