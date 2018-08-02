Избитый после поражения России на ЧМ-2018 заключенный получит деньги

Суд в Чите обязал медучреждение ФСИН выплатить 70 тысяч рублей осужденному, которого избили сотрудники колонии после поражения сборной России в матче с командой Хорватией на чемпионате мира по футболу. Об этом «Интерфаксу» сообщила юрист Анастасия Коптеева.

«Ингодинский районный суд Читы взыскал с медико-санитарной части №75 ФСИН России в пользу осужденного Геннадия Курбанова 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи в забайкальской колонии», — сказала она.

Юрист вместе с правозащитной организацией «Зона права» представляет интересы осужденного.

Коптеева пояснила, что речь идет о тюремной больнице на базе колонии №5, осужденные которой пожаловались на избиение.

По словам юриста, суд также обязал медсанчасть организовать в тюремной больнице консилиум врачей для выработки тактики обследования и лечения Курбанова.

1 августа стало известно об избиении заключенных в забайкальской колонии. Расстроенные поражением России на ЧМ сотрудники колонии решили отыграться на контингенте.

«Заключенных вывели из камеры (...) и потом начали по одному человеку куда-то выводить, как я понял, для полного обыска. (...) В это время я услышал, что кто-то из заключенных кричит, что его бьют (...). Когда начали интересоваться, нас начали травить газом (...). У нас началась слезоточивость, кашель, в горле горело от газа», — рассказал один из заключенных правозащитникам.

Игра 1/4 финала мирового первенства между командами России и Хорватии прошла 7 июля в Сочи. Встреча завершилась поражением хозяев в серии послематчевых пенальти (3:4).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!