Россия рассказала о попытках Запада оторвать от нее Белоруссию

США и Евросоюз проводят в Белоруссии усиленную работу, цель которой — разорвать ее связь с Россией. Об этом заявил в интервью телеканалу RT посол России в Минске Михаил Бабич.

По словам посла, это «хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа», на которую «выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов». Граждан Белоруссии, особенно молодого поколения, идеологически обрабатывают, искажая исторические факты.

Материалы по теме Евросоюзное государство Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе

Как заявил Бабич, в этом направлении используются «самые совершенные информационные технологии», а возможности западных центров очень велики, что можно видеть на примере Грузии и Украины.

«Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане», — заявил российский представитель. Он также добавил, что в конечном счете Белоруссию хотят использовать как плацдарм для давления на Россию.

Материалы по теме Надежный друг Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России

6 февраля Департамента безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Белоруссию как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Белоруссия сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и не способна проводить действительно не зависимую от соседней страны политику.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!