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Россия рассказала о попытках Запада оторвать от нее Белоруссию

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США и Евросоюз проводят в Белоруссии усиленную работу, цель которой — разорвать ее связь с Россией. Об этом заявил в интервью телеканалу RT посол России в Минске Михаил Бабич.

По словам посла, это «хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа», на которую «выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов». Граждан Белоруссии, особенно молодого поколения, идеологически обрабатывают, искажая исторические факты.

Как заявил Бабич, в этом направлении используются «самые совершенные информационные технологии», а возможности западных центров очень велики, что можно видеть на примере Грузии и Украины.

«Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане», — заявил российский представитель. Он также добавил, что в конечном счете Белоруссию хотят использовать как плацдарм для давления на Россию.

6 февраля Департамента безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Белоруссию как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Белоруссия сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и не способна проводить действительно не зависимую от соседней страны политику.

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