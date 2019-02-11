Воробьев выступил за снижение ипотечных ставок

Главы регионов на заседании Госсовета РФ с участием президента будут настаивать на снижении ставки по ипотечным кредитам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 11 февраля.

В понедельник Воробьев принял участие в работе семинара-совещания органов исполнительной власти по улучшению жилищных условий населения.

«В 2019 году ставка ипотечного кредита поднялась и составляет 10,6 процента, это высоковато. Если она будет от восьми до девяти процентов, мы можем рассчитывать на дальнейшее увеличение ипотечных кредитов», — сказал он.

Воробьев признал, что задача стоит сложная, но выполнимая. По его словам, жилищный вопрос актуален для каждой российской семьи, поэтому необходимо повысить доступность жилья.

Заседание с участием главы государства Владимира Путина должно пройти 12 февраля.