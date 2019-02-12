Власти Подмосковья анонсировали новые инвестиционные контракты

Соглашения на сумму более 18 миллиардов рублей подпишет Подмосковье на Инвестиционном форуме в Сочи, который будет проходить 14 и 15 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 февраля.

«Контрактов, по моей информации, сейчас примерно на 18 миллиардов рублей, чуть побольше. Их количество — семь штук», — сказал Хромов.

Он уточнил, что соглашения будут подписаны в сфере промышленности и агропромышленного комплекса.

На площадке форума делегация Подмосковья представит инвестиционный и экономический потенциал региона и проведет ряд деловых встреч с представителями бизнеса. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения новых инвестиций. По его словам, регион предлагает выгодные условия для бизнеса.

В этом году форум посвящен национальным проектам. В конце января сообщалось, что свое участие в мероприятии подтвердили три тысячи человек из 60 стран. В рамках форума состоится выставка инвестипотенциала РФ.

