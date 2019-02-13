Кремль растолковал шутки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношения главы государства Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 февраля.

По словам представителя Кремля, внимание Путина к Минниханову не является признаком недовольства его работой.

«Действительно, очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым. Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение — по-доброму, с юмором — вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства», — сказал он.

Накануне Владимир Путин обратил внимание на невнимательность президента республики во время встречи с представителями общественности по теме национального проекта «Жилье и городская среда».

Позже президент Татарстана вновь раздосадовал Путина: его не оказалось на заседании президиума Государственного совета, когда президент предоставил ему слово. «Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?» — прокомментировал Владимир Путин.

Согласно договору о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона, который был заключен между Москвой и Казанью в 1994 году, руководитель Татарстана именовался президентом, а не главой. В 2007 году договоренность продлили на десять лет. Несмотря на истечение срока, руководитель республики продолжает именоваться президентом, но дискуссии по поводу изменения названия этой должности продолжаются.

Рустам Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году.

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