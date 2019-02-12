Президент Татарстана второй раз за день раздосадовал Путина

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета предоставил слово президенту Татарстана Рустаму Минниханову, однако того в зале не оказалось. Видеозапись с заседания опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?» — раздосадованно произнес глава государства, пока присутствующие искали, где сидит Минниханов.

Глава Татарстана привлек внимание Путина и на состоявшейся ранее 12 февраля встрече с представителями общественности по теме национального проекта «Жилье и городская среда», заговорив с сидящим рядом коллегой и упустив момент, когда к нему обратился президент. Тот иронично добавил: «Не будем ставить руководителя республики в сложное положение — он не слышит, о чем мы говорим».

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе поездки в Татарстан у Путина, помимо других мероприятий, запланирована отдельная встреча с Миннихановым.

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