Пропавший перед Путиным президент Татарстана нашелся

Президент Татарстана Рустам Минниханов не покидал расширенное заседание президиума Госсовета в Иннополисе. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе главы региона.

Во время обсуждения текущих вопросов, Владимир Путин предоставил слово Минниханову. Не увидев его на месте, президент раздосадованно сказал: «Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел?». В это время присутствующие на заседании искали, где сидит Минниханов.

Как объяснил собеседник агентства, глава республики в тот момент находился в зале и шел к микрофону, который находился сбоку.

Ранее в тот же день Минниханов привлек внимание Путина, заговорив с сидящим рядом коллегой и упустив момент, когда к нему обратился президент.

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