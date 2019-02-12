Путин пошутил о планах после президентства

Президент России Владимир Путин в шутку предположил, что после окончания своего президентского срока станет профессиональным хоккеистом. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает ТАСС.

«Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы», — пошутил он.

Эту тему Путин затронул на встрече в Казани с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», когда к нему с просьбой помочь обратился один из обманутых дольщиков. «Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол», — обратился мужчина к главе государства.

«Хоккеист я еще тот...» — ответил российский лидер.

В 2017 году президент рассказал, что начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте. В феврале 2011 года Путин, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной страны пообещал освоить новый для себя вид спорта. Той же зимой он начал тренировки под руководством двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова.

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