Путин назвал футбол «особым искусством» и заявил о своей верности хоккею

Президент России Владимир Путин останется верен хоккею. Об этом он заявил журналистам по окончании чемпионата мира по футболу, передает «Интерфакс».

«Настоящая игра в футбол — это особое искусство. Я пока в хоккей позанимаюсь, буду осваивать хоккей. Я на коньках уже немножко научился держаться, буду и дальше двигаться по этому направлению, — сказал он. — Каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик. Но этого недостаточно».

Ранее 15 июля Путин поблагодарил всех причастных — от болельщиков до волонтеров — за «то отношение, которое они вдохнули в мундиаль. Бывают болельщики эмоциональные, но как оказалось, это еще и очень ответственные люди. Я даже удивился», — заявил президент.

15 июля сборная Франции стала чемпионом мира. Команда одержала победу над хорватами в финальном матче мундиаля со счетом 4:2.

После завершения Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук поиграть Путина поиграть в хоккей и получил согласие.

Путин начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте.

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