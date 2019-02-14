Авиакомпания заставила семьи с детьми ночевать на полу и разъярила пассажиров

Десяткам пассажиров авиакомпании British Airways пришлось ночевать на полу в аэропорту Хеванорра на острове Сент-Люсия после того, как их рейсы отменили. Об этом сообщает The Sun.

Разъяренные туристы наводнили социальные сети жалобами и снимками недовольных пассажиров с детьми, засыпающих в зале ожидания. По их словам, авиакомпания не смогла найти достаточное количество свободных номеров, чтобы разместить всех путешественников.

«Я даже не пыталась найти комнату сама, поскольку сотрудники авиакомпании забронировали все отели вокруг, разместив одну группу в борделе», — возмущалась одна туристка.

«Здесь пара, которая планировала пожениться в ближайшие дни. Три 72-летних и один 71-летний турист на полу. Другие не согласились ночевать в одном номере, поскольку не являются парами», — негодовали другие.

«Как минимум 20 пассажиров спят в терминале аэропорта Хеванорра из-за отмены рейса BA2158/9. Никакой информации о еде, воде и дальнейших действиях. Никаких объявлений с тех пор, как самолет отменили», — написал Даррен Стоббс.

Причины отмены рейсов не уточняются, однако представители компании связались с пассажирами в социальных сетях и сообщили о времени вылета.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

В декабре 2018 года 67-летней американке Олимпии Варшау пришлось ночевать в аэропорту в инвалидном кресле, после того как ее рейс из Чикаго в Детройт отменили. Пожилая женщина возвращалась домой после похорон родственника в Чикаго. В аэропорт ее сопровождал сын Клод Колтеа, так как из-за болезни Паркинсона и сахарного диабета у Варшау были проблемы с речью. После отмены рейса ей предоставили номер в отеле, однако женщина не смогла добраться до него самостоятельно, и никто не оказал ей помощь.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!