Скорбящую пенсионерку вынудили ночевать в инвалидном кресле в аэропорту

Пожилой американке пришлось ночевать в аэропорту в инвалидном кресле, после того как ее рейс из Чикаго в Детройт отменили. Об этом сообщает New Yotk Post.
67-летния Олимпия Варшау возвращалась домой после похорон родственника в Чикаго. В аэропорт женщину сопровождал сын Клод Колтеа, так как из-за болезни Паркинсона и сахарного диабета у Варшау были проблемы с речью.
По его словам, он привез женщину к выходу на посадку и поговорил с сотрудницей авиакомпании, чтобы убедиться, что кто-то позаботится о его матери. «Представитель авиакомпании подтвердила, что рейс будет вовремя и что о моей матери позаботятся», — рассказал Колтеа.
Однако женщина не смогла попасть в Детройт той ночью из-за отмены рейса. Сотрудники авиакомпании предоставили ей номер в гостинице, но из-за проблем с передвижением Варшау не смогла самостоятельно добраться до него, и никто не предложил ей помощь.
После того как американка не вернулась домой в Детройт, родственники запаниковали и начали разыскивать ее. Оказалось, что женщина ночевала в аэропорту Чикаго в своем инвалидном кресле.
Авиакомпания принесла семье Варшау извинения и пообещала разобраться в случившемся.
В июле подростка с инвалидностью Эли выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Эли возвращался с семьей во Францию из Новой Зеландии. При пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета, несмотря на то что у мальчика было разрешение врача на перелет.