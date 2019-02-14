В расследовании убийства саудовского журналиста Хашкуджи появилась печь

Останки убитого в октябре прошлого года саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи могли быть сожжены, считает турецкая полиция. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на доклад о деятельности главного управления полиции Стамбула за 2018 год.

По данным полиции, в здании консульства есть два колодца, а также печь-жаровня (тандыр), которая может работать как на газе, так и на дровах. Она может разогреваться до температуры 1000 градусов. Расследователи считают, что попадание останков погибшего в такие условия полностью уничтожит любые следы ДНК.

В докладе также указывается, что среди людей, которые заходили в здание в день смерти Хашкуджи, был судебно-медицинский эксперт МВД Саудовской Аравии 47-летний подполковник Салах Мохаммед А. Тубаигу, который мог точно определить, остались ли частицы ДНК после сожжения.

Несмотря на то что расследование продолжается с октября, останки Хашкуджи так и не были найдены.

В начале января суд Саудовской Аравии приступил к рассмотрению дела об убийстве Хашкуджи. По этому делу были задержаны 11 человек, для пяти из них потребовали смертной казни.

В конце декабря прошлого года были опубликованы кадры с камер наружного наблюдения, на которых неизвестные несут черные пакеты в здание резиденции саудовского генконсула. Издание, опубликовавшее запись, утверждало, что это были останки Хашкуджи.

Исчезновение журналиста, которое затем было признано убийством, произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018-го. Хашкуджи зашел в здание консульства, чтобы оформить развод с бывшей женой, но так и не вышел. По разным источникам, оппозиционный журналист мог быть убит и расчленен, другие утверждают, что его тело могли растворить в кислоте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!