Задержаны подозреваемые в убийстве главного подмосковного борца с коррупцией

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве руководителя подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрия Грибова. Об этом в четверг, 14 февраля, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий сообщила РИА Новости.

По ее словам, задержанный — 57-летний житель поселка Виноградово Воскресенского района Подмосковья, где был убит Грибов. По предварительным данным, причиной нападения стали «регулярные бытовые конфликты» между мужчинами. В нападении участвовал еще один человек, которого ищут правоохранительные органы.

Как отметила представитель СКР, задержанный ранее был судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшего, а нападение на Грибова никак не связано с его деятельностью в общественных организациях.

12 февраля сообщалось, что по факту смерти Грибова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

По предварительным данным, вечером в воскресенье, 11 февраля, двое неизвестных в балаклавах напали на общественника во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово. Они жестоко избили мужчину битами, после чего убежали.

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