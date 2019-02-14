Желавшего развязать расовую войну белого убийцу приговорили в США

Белого американца, который зарезал негра ради начала расовой войны, приговорили к пожизненному заключению. Как сообщает Reuters, у него нет права на условно-досрочное освобождение.

30-летний Джеймс Харрис Джексон перед приговором извинился за убийство. Как отмечается, он получил максимально допустимое законом наказание.

В январе мужчина признал себя виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами с целью потворствовать совершению теракта. Тогда окружной прокурор Нью-Йорка указал, что если кто-то приедет в город, «чтобы убивать жителей во имя идеи превосходства белой расы, то он будет привлечен к ответственности как террорист».

Джексон напал на 66-летнего чернокожего Тимоти Кофмана 20 марта 2017 года. Он нанес ему удары кинжалом в грудь и спину. Пострадавший смог добраться до полицейского управления, где потерял сознание. Его доставили в больницу, однако он скончался.

Преступник сам сдался полиции. Позднее он рассказывал, что специально приехал на автобусе из Мэриленда в Нью-Йорк, так как город является «медийной столицей мира» — произошедшие в нем инциденты получают широкую огласку. Он также утверждал, что «был взбешен связями темнокожих мужчин и белых женщин».

Он также написал собственный шовинистический манифест. В нем было изображение свастики, а также провозглашалось начало мировой расовой войны, целью которой значились представители негроидной расы.

Джексон до 2012-го служил в Армии США четыре года, в том числе в Афганистане и Германии. У него было несколько наград.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!