Раскрыты данные о самой большой квартире в Москве

Самая просторная столичная квартира, выставленная на продажу, расположена в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Об этом свидетельствуют материалы базы недвижимости ЦИАН, предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, общая площадь апартаментов, занимающих последние этажи высотного здания — 2,1 тысячи квадратных метров. Для будущего собственника оборудованы два приватных лифта, подъем и спуск на которых занимает 55 секунд. Помимо жилой зоны, в апартаментах предусмотрен полностью изолированный блок для бизнеса — с офисными помещениями для сотрудников и переговорными комнатами. Приобрести этот лот можно за 2,6 миллиарда рублей.

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Вторая по величине столичная квартира — двухтысячеметровая в современном жилом комплексе на Мосфильмовской улице. Объект занимает два этажа здания и стоит 1,15 миллиарда рублей. В гостиной есть большой стеклянный купол, высота потолков в апартаментах достигает 8,2 метра. В квартиру ведет лифт из личного паркинга на пять автомобилей.

Суммарно десять наиболее просторных квартир Москвы стоят около 13 миллиардов рублей, их общая площадь превышает 13,5 тысячи квадратных метров, подсчитали эксперты, — сопоставимо с размерами стандартного жилого корпуса новостройки массового сегмента.

Ранее в феврале риелторы заявили о дефиците бюджетных просторных квартир в Москве. По их данным, доля многокомнатных объектов на столичном рынке новостроек — всего 0,2 процента, при этом студии, одно- и двухкомнатные квартиры составляют около 80 процентов предложения нового жилья.

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