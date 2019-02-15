Задержаны два топ-менеджера структур «Газпрома»

В Дагестане задержали заместителя гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбека Багаутдинова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Багаутдинова подозревают в хищении газа, злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба на 11 миллионов рублей, уточняет РБК. Он задержан в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз».

Также задержан начальник отдела метрологии «Газпром межрегионгаз Махачкала» Курахма Магомедов, сообщает ТАСС.

У обоих задержанных проводятся обыски по месту жительства и в рабочих кабинетах.

11 февраля Мосгорсуд признал законным арест Рауля Арашукова, а днем ранее — его сына. Вместе с ними под стражей находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе его зять.

Члена Совфеда задержали в ходе заседания верхней палаты парламента 30 января. Он обвиняется в организации убийств замглавы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Его отцу вменяют создание ОПГ, похитившей с 2002 года природного газа у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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