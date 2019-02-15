Бразилец встал на шипы и укусил шесть ядовитых змей

dailymail.co.uk

Бразилец Артевал Дуарте (Arteval Duarte) показал опасный трюк с ядовитыми змеями, чтобы привлечь внимание к масштабам вырубки деревьев в джунглях Амазонки. На видео, снятое мужчиной, обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике защитник природы, известный под псевдонимом Ниндзя змей, показывает, как можно безопасно засунуть в рот нескольких ядовитых гремучих змей. Мужчина достает из стеклянного контейнера одну рептилию с помощью специальной палки с крюком на конце. Затем он зажимает ей голову раздвоенной на конце палкой и помещает пресмыкающееся между большим и указательным пальцем ноги. Дуарте оборачивает хвост пресмыкающегося скотчем и оставляет небольшой край липкой ленты.

Затем Дуарте извлекает из ящика еще пять рептилий. Он надевает на руку защитную перчатку и берет всех рептилий за хвосты. После Ниндзя змей босиком залезает на небольшую платформу с шипами и кладет всех рептилий в рот, удерживая их зубами. Затем бразилец помещает змей на голову.

Мужчина надеется, что видео привлечет внимание к экологической проблеме в регионе. В джунглях Амазонии живут около 10 процентов всех известных науке видов живых организмов. При этом каждую минуту в регионе срубают около 200 деревьев. Если лесозаготовка продолжится такими же темпами, то к 2030 году деревьев в Амазонии не останется.

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