Россиянка собралась в Сирию и попала в ФСБ

ФСБ задержала жительницу Астраханской области, которая собрала для террористов один миллион рублей и планировала совершить теракт в Сирии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ведомства.

Женщина занималась сбором денежных средств с использованием мессенджера Telegram в Москве, Астрахани, Томске и городах Северо-Кавказского федерального округа. Ей удалось собрать как минимум один миллион рублей, уточнила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко.

Астраханка была одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Женщина собиралась выехать в Сирию, чтобы совершить там диверсионно-террористический акт, отметили в ФСБ.

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