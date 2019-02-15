Из жизни
 
Последние новости
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Путин раскрыл удел «независимых государств»
Российская армия применила загадочное оружие во время чемпионата мира по футболу
Вассерман предложил проверить Друзя и Бера на детекторе лжи
В Грозном поборолись с авариями религией
Зафиксирована ярчайшая вспышка в галактике
Проверку устойчивости российского интернета допустили до принятия закона
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в «Матрице»
Новости партнеров

Ручной леопард сбежал от хозяина и напал на школьников и учителя

Перейти в «Мою Ленту»

В Чаде (Центральная Африка) домашний леопард убежал от хозяина и напал на школьников. Об этом сообщает издание The Guardian.

Животное убежало из дома армейского чиновника, расположенного в столице страны, Нджамене, в четверг, 14 февраля, около семи утра по местному времени (девять утра по московскому времени).

Сначала, по словам местного жителя Мусы Иссы (Moussa Issa), леопард ворвался в дом одного из офицеров и напал на пятерых. Затем животное пробралось в школу. Там леопард покусал четверых учеников начальных классов и учителя.

Хищника застрелили, когда он подошел к военной базе.

Леопарды считаются уязвимым видом. По данным зоозащитной организации «Пантера», за последние годы число леопардов в Африке сократилось на 40 процентов.

Ранее в феврале сообщалось о фотографе, запечатлевшем очень редкого представителя рода пантер, черного леопарда. Мужчина утверждает, что осуществил мечту всей жизни — последний раз снимок леопарда с меланизмом (мутация, при которой окраска особи темнее, чем у сородичей) был сделан в 1909 году.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Pet' leopard attacks children in Chad primary school
В Африке впервые за 100 лет запечатлели черного леопарда
Семья вернулась со свадьбы и обнаружила дома дикого леопарда
Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 8 февраля

«Доживу до 180 лет, если выживу»

Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
09:01Сегодня

Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника

12:2814 февраля

Женщина приехала в больницу с болью в животе и очнулась с ребенком

10:32Сегодня

Студенты развесили презервативы во славу «сексуальной богини» и разъярили девушек

Из жизни00:0713 февраля

Робин Гуд на колесах

Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
19:2214 февраля

Мужчина в бронежилете попросил выстрелить в него и погиб

15:2314 февраля

Восьмилетний школьник потратил все карманные деньги на розы для 68 сверстниц

06:29Сегодня

Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру

Из жизни00:0519 декабря 2018
Сьюзи Гудолл

Гонка безумцев

Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
17:3114 февраля

Мужчина позвал жену и лучшего друга на вечеринку и разоблачил их интрижку

04:5013 февраля

В Африке впервые за 100 лет запечатлели черного леопарда

04:16Сегодня

Убийство собаки Трампа отказались считать политическим

Россия
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
В Грозном поборолись с авариями религией
Российская армия применила загадочное оружие во время чемпионата мира по футболу
Опровергнута информация о найденном в Афганистане советском летчике
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
Подготовку вторжения американцев в Венесуэлу опровергли
У Трампа нашли ожирение после диеты
Индия решила полностью изолировать Пакистан
Франция вернет посла в Италию
«Придут талибы — не будет модных показов»
Афганистан устал от войны. Но вместо солдат США придет диктатура исламских террористов
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Названа вероятная страна следующего Майдана
Украинская армия начала массированный обстрел Донбасса
Названы последствия победы Порошенко на выборах
Украина собралась депортировать епископа канонической УПЦ после жалобы в США
В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Лагерь для страдающих СДВГАктивная стимуляция
Производители лекарств подсадили американцев на амфетамины. И заработали на этом миллиарды
Медведев нашел способ победить бедность
Российский олигарх раздал бизнес детям
Илон Маск выполнил данное подписчику обещание
Владельца «Уралхима» может разорить ирландский суд
Министр объяснил отказ от машины «Кортежа» Путина нехваткой денег
Все материалы
Силовые структуры
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У российских полицейских появятся суперочки с функцией распознавания лиц
Два СИЗО и два вокзала «заминировали» в Москве
Модель Киру Майер арестовали за «голый пранк» в полицейской форме
Россиянин защитил любимую от толпы хулиганов и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Названа смертельная опасность культурных растений
Россия получит «Прорыв» до 2020 года
Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3
Предсказаны массовые эпидемии отравлений и инфекций
В России не нашли угрозы в «хоронящей российские надежды» ракете
Все материалы
Спорт
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Дзюбу сочли подходящим «Реалу»
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Охота на демонов
Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
«Краснодар» остался без победы в плей-офф Лиги Европы
Выздоравливающего Шумахера заметили на Майорке
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в «Матрице»
Певица Луна рассказала о трудностях жизни с создателем группы «Грибы»
Лидер «Несчастного случая» пообещал скорую смерть фанатам Баскова и Пугачевой
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Все материалы
Интернет и СМИ
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Во «ВКонтакте» прокомментировали вирусное распространение опасной ссылки
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
«Би-би-си» открестилась от признаний сотрудника о постановке химатаки в Сирии
Объявился виновник массового заражения профилей «ВКонтакте» вредоносной ссылкой
В сети поделились самыми странными причинами для расставания
Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя
Все материалы
Ценности
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
ШакираЮжная кровь
Самые красивые и властные женщины Латинской Америки
Назван самый стильный мужчина в России
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Россияне создали «Царские» AirPods для патриотов
Странная деталь на нижнем белье модели смутила публику
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Стюардесса публично унизила пассажирку за слишком откровенный наряд
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
Студенты развесили презервативы во славу «сексуальной богини» и разъярили девушек
Мужчина в бронежилете попросил выстрелить в него и погиб
Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота»
Названы российские цены на BMW X3 M и X4 M
Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире
Все материалы
Дом
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Страх заставит москвичей покупать жилье
Все материалы