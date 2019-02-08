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В Индии семья вернулась со свадьбы и обнаружила дома дикого леопарда. На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание UPI.

Инцидент произошел в деревне Паттаваял (Pattavayal), штат Тамилнад (Tamil Nadu). Когда хозяева пришли домой, они обнаружили в спальне хищника, тотчас же выбежали из комнаты, закрыли дверь снаружи и позвали на помощь, сообщает информационный портал News 18.

На кадрах видно, как сотрудники лесного ведомства осторожно заходят в помещение, чтобы расставить ловушки. Они подсвечивают фонарем комнату, где находится хищник, и оценивают его состояние. Вокруг дома собрались местные жители и наблюдают за происходящим через окна.

В результате зверя удалось поймать и благополучно вывезти из деревни.

По словам прибывших на место представителей лесного ведомства, леопард мог проникнуть в здание через небольшое отверстие под крышей в задней части дома. По оценкам экспертов, животному около трех или четырех лет.

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