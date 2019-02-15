Мужчина потребовал от спутницы заплатить за неудачное свидание

Пользовательница Twitter по имени Софи рассказала о том, как ее мать «задолжала» новому ухажеру, поскольку отказала ему в дальнейших встречах после первого свидания. Мужчина потребовал почти пять фунтов стерлингов (около 424 рублей) за джин с тоником.

Жительница Великобритании Анжела Дойл (Angela Doyle) из Норвича, графство Норфолк, получила сообщение от нового знакомого, в котором он заявил, что «дорого быть мужчиной, которому постоянно отказывают». Он также указал банковские реквизиты для перевода средств.

В Twitter посмеялись над ухажером: юзер под ником SuperTed посоветовал женщине сделать встречное предложение и платить «по пенни в течение 495 месяцев», чтобы оплатить долг.

«Я не понимаю, почему он все еще без пары», — пошутила Susie Erjavec Perker. Девушка под ником Lorna поделилась своей историей в комментариях под постом. Она рассказала, как после расставания с парнем его мать потребовала 365 фунтов стерлингов за блюда, которыми угощала избранницу сына.

Пост дочери Дойл набрал более 40 тысяч лайков и более четырех тысяч ретвитов.

В феврале житель Великобритании был уличен в измене после того, как поучаствовал в конкурсе со своей любовницей. О неверном парне узнали 130 тысяч подписчиков Instagram.

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