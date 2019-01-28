Ревнивая жена вынудила мужа-доктора уволиться и опозорила больницу

Администрация американской клиники раскрыла личные причины увольнения одного из врачей, повесив объявление для его пациентов. В нем сообщалось, что жена доктора запретила ему работать вместе с новой медсестрой. На непрофессиональное поведение руководства обратила внимание пользователь Facebook Сьюзан Витселл Роленс (Susan Whitsell Rolens). Ее вирусный пост отметило издание Mirror.

По словам женщины, она пришла на прием к доктору Лупардусу (Lupardus), однако обнаружила в приемной большое объявление о его увольнении. В нем подробно рассказывалось о конфликте в семье врача.

«Я сказала сотруднику регистратуры, что это была самая непрофессиональная вещь, которую я когда-либо видела», — поделилась Роленс. В ответ на протесты сотрудники клиники выпроводили ее.

Публикация набрала сотни реакций и почти полторы тысячи комментариев. «Объявление крайне непрофессиональное. Им не нужно было объяснять, почему он ушел (даже если это правда). Никого это не волнует», — прокомментировала подписчица Деми Сворд (Demi Sword). «Независимо от причины это сообщение не нужно было размещать», — поддержал ее Джаред Броунинг (Jared Browning).

Пользователь по имени Сара Олни Сандерс (Sara Olney Sanders) поспешила заступиться за доктора. По ее словам, она является его пациенткой уже 20 лет, и не может сказать о нем ничего предосудительного. «Он работает в офисе, полном женщин, и я не верю ничему, что они говорят», — заявила она. Женщина пришла к выводу, что администрация центра поступила неэтично и лишила сотни больных помощи отличного профессионала.

Ранее жительница Великобритании Эмили Уилсон (Emily Wilson) выложила в сеть переписку своего парня с другой женщиной, уличив его в измене. Так она пыталась ему отомстить.

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