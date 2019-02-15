Молдавские летчики улетят домой

Молдавские летчики Лионел Буруяну и Михаил Крихан, побывавшие в плену талибов в Афганистане, после того как пройдут курс лечения отправятся домой. Об этом «Коммерсанту» заявил член генерального и координационного советов «Деловой России» Игорь Чайка, который заметил, что освобождение летчиков было «исключительно гуманитарной миссией, которой занимался он лично».

Пилоты прибыли в Москву 8 февраля и сейчас проходят курс реабилитации в одной из клиник, поскольку в Афганистане они находились в очень тяжелых условиях, — отметил Игорь Чайка. «Их содержали в тесном и темном помещении, питание было скудным. У нас была информация, что эту зиму они могут не пережить», — подчеркнул общественный деятель. По словам Игоря Чайки, у Михаила Крихана нарушено кровообращение, и он с трудом передвигается. Летчики проходят курс психологической и физической реабилитации: массаж, анализы. По его предположению сейчас врачи их просто не отпустят из больницы. Все процедуры могут завершиться не ранее чем через две недели. Родственники летчиков скоро должны прибыть к ним из Молдавии.

Вокруг возвращения летчиков на родину разгорелась политическая интрига. Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил 11 февраля об освобождении пилотов и отметил, что лично отправится за ними в Москву в течение ближайшей недели. В стране его стали сразу же обвинять в том, что летчиков специально освободили в канун запланированных на 24 февраля парламентских выборов и в настоящий момент насильно удерживают в России. Источники «Коммерсанта» сообщили, что что пилоты вернутся домой уже после дня голосования. Эту информацию подтвердил газете и Игорь Чайка, который находится в близких отношениях с президентом страны.

«Коммерсант» попросил Игоря Чайку сообщить детали освобождения из плена пилотов, о котором Игорь Додон «рассказывал, как о сверхсекретной спецоперации». Игорь Чайка сказал, что «всем процессом занимался лично он». По словам общественного деятеля, после того, как президент Молдовы обратился к нему с просьбой о содействии, Игорь Чайка приступил к работе: «Выяснилось, что у одного из них — Михаила — кроме молдавского гражданства есть еще и российское. А русские своих не бросают». По утверждению Игоря Чайки освобождением молдавских летчиков занимались «гуманитарные и общественные организации», которым это «с божьей помощью удалось».

«Всем занимался я и все процессы организовывал я», – отметил Игорь Чайка. На вопрос «Коммерсанта», участвовали ли в этом российские госструктуры и спецслужбы, господин Чайка ответил, что «ему об этом неизвестно». Также господин Чайка отказался назвать организации, задействованные в освобождении летчиков, так как это была «сугубо гражданская гуманитарная помощь». «У меня нет одобрения от людей, которые в этом участвовали, распространяться о механике всего этого процесса»,— подчеркнул Игорь Чайка.

Президент Игорь Додон, говоря об освобождении пилотов, между тем поблагодарил российскую власть: «Хочу отдельно поблагодарить руководство РФ. То, что не смогли другие, вы сделали. Это показывает отношение руководства России, РФ в целом к нашим согражданам. Это поистине дружеский, братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему», — заявил глава государства на брифинге 11 февраля. Игорь Чайка объяснил эти слова тем, что он и другие лица, занимавшиеся делом пилотов, являются гражданами Российской Федерации.

Игорь Чайка также прокомментировал «Коммерсанту» заявление МИД Молдовы о том, что доступ к пилотам «не смогли получить экстренно прибывшие из Кишинева в Москву генсек молдавского МИДа Михай Кэпэцинэ и главный врач госканцелярии при правительстве Молдавии Евгений Васильев». На это Игорь Чайка сказал, что был готов организовать такую встречу и предоставил контакты летчиков. Но когда они молдавские официальные лица вышли на пилотов, «те попросили их не беспокоить, поскольку хотят прийти в себя и сначала увидеть своих близких»,— пересказал газете разговор Игорь Чайка. Интервью Первого канал и НТВ с Лионелом Буруяну и Михаилом Криханом по словам Игоря Чайки состоялось по просьбе самых пилотов, так как «было нужно, чтобы нивелировать слухи о том, что в Москве их содержат чуть ли не в заключении».

Игорь Чайка ответил на обвинения ряда молдавских политиков, и в том числе председателя парламента Андриана Канду, которые назвали освобождение пилотов «предвыборной пиар-акцией» Игоря Додона и более того, пригрозили президенту Молдавии уголовным преследованием: «Начавшаяся истерия неприемлема и мне не понятна. Это попытки очернить гуманитарную акцию и перевести все в конъюнктурную политическую плоскость. Не от большого ума это»,— отметил господин Чайка.

24 ноября 2015 года экипаж молдавского вертолета Ми-8 из трех человек попал в плен талибов в Афганистане. Подбитая боевиками машина была вынуждена совершить посадку, и боевики захватили в плен пилотов и 15 пассажиров. Один из летчиков был убит, а двое других — Лионел Буруяну и Михаил Крихан — взяты в заложники.