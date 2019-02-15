Россия
 
Последние новости
Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра
Ивантеевского школьника-стрелка отправили в колонию
Российский олигарх проиграл в европейском суде
Стали известны подробности смерти найденного с пакетом на голове солдата
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Поймана выманившая миллионы у российских пенсионеров банда
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Найден эффективный способ предотвратить рак
Российская армия применила загадочное оружие во время чемпионата мира по футболу
Новости партнеров

Молдавские летчики улетят домой

Перейти в «Мою Ленту»
Лионел Буруяну и Михаил Крихан

Молдавские летчики Лионел Буруяну и Михаил Крихан, побывавшие в плену талибов в Афганистане, после того как пройдут курс лечения отправятся домой. Об этом «Коммерсанту» заявил член генерального и координационного советов «Деловой России» Игорь Чайка, который заметил, что освобождение летчиков было «исключительно гуманитарной миссией, которой занимался он лично».

Пилоты прибыли в Москву 8 февраля и сейчас проходят курс реабилитации в одной из клиник, поскольку в Афганистане они находились в очень тяжелых условиях, — отметил Игорь Чайка. «Их содержали в тесном и темном помещении, питание было скудным. У нас была информация, что эту зиму они могут не пережить», — подчеркнул общественный деятель. По словам Игоря Чайки, у Михаила Крихана нарушено кровообращение, и он с трудом передвигается. Летчики проходят курс психологической и физической реабилитации: массаж, анализы. По его предположению сейчас врачи их просто не отпустят из больницы. Все процедуры могут завершиться не ранее чем через две недели. Родственники летчиков скоро должны прибыть к ним из Молдавии.

Вокруг возвращения летчиков на родину разгорелась политическая интрига. Президент Республики Молдова Игорь Додон сообщил 11 февраля об освобождении пилотов и отметил, что лично отправится за ними в Москву в течение ближайшей недели. В стране его стали сразу же обвинять в том, что летчиков специально освободили в канун запланированных на 24 февраля парламентских выборов и в настоящий момент насильно удерживают в России. Источники «Коммерсанта» сообщили, что что пилоты вернутся домой уже после дня голосования. Эту информацию подтвердил газете и Игорь Чайка, который находится в близких отношениях с президентом страны.

«Коммерсант» попросил Игоря Чайку сообщить детали освобождения из плена пилотов, о котором Игорь Додон «рассказывал, как о сверхсекретной спецоперации». Игорь Чайка сказал, что «всем процессом занимался лично он». По словам общественного деятеля, после того, как президент Молдовы обратился к нему с просьбой о содействии, Игорь Чайка приступил к работе: «Выяснилось, что у одного из них — Михаила — кроме молдавского гражданства есть еще и российское. А русские своих не бросают». По утверждению Игоря Чайки освобождением молдавских летчиков занимались «гуманитарные и общественные организации», которым это «с божьей помощью удалось».

«Всем занимался я и все процессы организовывал я», – отметил Игорь Чайка. На вопрос «Коммерсанта», участвовали ли в этом российские госструктуры и спецслужбы, господин Чайка ответил, что «ему об этом неизвестно». Также господин Чайка отказался назвать организации, задействованные в освобождении летчиков, так как это была «сугубо гражданская гуманитарная помощь». «У меня нет одобрения от людей, которые в этом участвовали, распространяться о механике всего этого процесса»,— подчеркнул Игорь Чайка.

Президент Игорь Додон, говоря об освобождении пилотов, между тем поблагодарил российскую власть: «Хочу отдельно поблагодарить руководство РФ. То, что не смогли другие, вы сделали. Это показывает отношение руководства России, РФ в целом к нашим согражданам. Это поистине дружеский, братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему», — заявил глава государства на брифинге 11 февраля. Игорь Чайка объяснил эти слова тем, что он и другие лица, занимавшиеся делом пилотов, являются гражданами Российской Федерации.

Игорь Чайка также прокомментировал «Коммерсанту» заявление МИД Молдовы о том, что доступ к пилотам «не смогли получить экстренно прибывшие из Кишинева в Москву генсек молдавского МИДа Михай Кэпэцинэ и главный врач госканцелярии при правительстве Молдавии Евгений Васильев». На это Игорь Чайка сказал, что был готов организовать такую встречу и предоставил контакты летчиков. Но когда они молдавские официальные лица вышли на пилотов, «те попросили их не беспокоить, поскольку хотят прийти в себя и сначала увидеть своих близких»,— пересказал газете разговор Игорь Чайка. Интервью Первого канал и НТВ с Лионелом Буруяну и Михаилом Криханом по словам Игоря Чайки состоялось по просьбе самых пилотов, так как «было нужно, чтобы нивелировать слухи о том, что в Москве их содержат чуть ли не в заключении».
Игорь Чайка ответил на обвинения ряда молдавских политиков, и в том числе председателя парламента Андриана Канду, которые назвали освобождение пилотов «предвыборной пиар-акцией» Игоря Додона и более того, пригрозили президенту Молдавии уголовным преследованием: «Начавшаяся истерия неприемлема и мне не понятна. Это попытки очернить гуманитарную акцию и перевести все в конъюнктурную политическую плоскость. Не от большого ума это»,— отметил господин Чайка.

24 ноября 2015 года экипаж молдавского вертолета Ми-8 из трех человек попал в плен талибов в Афганистане. Подбитая боевиками машина была вынуждена совершить посадку, и боевики захватили в плен пилотов и 15 пассажиров. Один из летчиков был убит, а двое других — Лионел Буруяну и Михаил Крихан — взяты в заложники.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Молдавии опровергли слухи о подготовке государственного переворота
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Компания Игоря Чайки потратит 500 миллионов на ремонт мусоросжигательного завода
Другие материалы рубрики
Россия00:08Сегодня

«Вытащить человека из депрессии может только любовь»

Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
21:0413 февраля

В России эмбрионам предложили дать права

15:43Сегодня

Стали известны подробности смерти найденного с пакетом на голове солдата

14:27Сегодня

Россиян заставят ездить медленнее и платить штрафы без скидок

Россия00:0112 февраля
Вероника Науменко с мамой

«Кислород падает, и она моментально синеет»

Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
15:34Сегодня

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

19:5412 февраля

В России завели первое дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги

14:01Сегодня

В Грозном поборолись с авариями религией

Россия00:0413 февраля

«Везде гадят и уезжают»

Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
14:58Сегодня

Петербургских чиновников лишили премий

13:41Сегодня

Опровергнута информация о найденном в Афганистане советском летчике

14:25Сегодня

Путин раскрыл удел «независимых государств»

Россия
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
Стали известны подробности смерти найденного с пакетом на голове солдата
Молдавские летчики улетят домой
Россиян заставят ездить медленнее и платить штрафы без скидок
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
В Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы
У Трампа нашли ожирение после диеты
Подготовку вторжения американцев в Венесуэлу опровергли
Франция вернет посла в Италию
«Придут талибы — не будет модных показов»
Афганистан устал от войны. Но вместо солдат США придет диктатура исламских террористов
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Названа вероятная страна следующего Майдана
Польша сократила поддержку белорусской оппозиции
Названы последствия победы Порошенко на выборах
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Лагерь для страдающих СДВГАктивная стимуляция
Производители лекарств подсадили американцев на амфетамины. И заработали на этом миллиарды
Медведев нашел способ победить бедность
Российский олигарх раздал бизнес детям
Илон Маск выполнил данное подписчику обещание
Владельца «Уралхима» может разорить ирландский суд
Министр объяснил отказ от машины «Кортежа» Путина нехваткой денег
Все материалы
Силовые структуры
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали крупного американского инвестора
На мэра Иваново напали с битой
Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили
Массовую драку в Москве признали хулиганством
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Зафиксирована ярчайшая вспышка в галактике
Глубоко под землей найдены гигантские горы
Названа неожиданная причина раннего старения
Россия получит «Прорыв» до 2020 года
Названа смертельная опасность культурных растений
Все материалы
Спорт
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Дзюбу сочли подходящим «Реалу»
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Охота на демонов
Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
«Краснодар» остался без победы в плей-офф Лиги Европы
Выздоравливающего Шумахера заметили на Майорке
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Владимир Машков объявил об уходе из кино
Чеченский писатель решил засудить Джеймса Кэмерона за «Аватар»
Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в «Матрице»
Певица Луна рассказала о трудностях жизни с создателем группы «Грибы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Во «ВКонтакте» прокомментировали вирусное распространение опасной ссылки
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
«Би-би-си» открестилась от признаний сотрудника о постановке химатаки в Сирии
Объявился виновник массового заражения профилей «ВКонтакте» вредоносной ссылкой
В сети поделились самыми странными причинами для расставания
Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя
Все материалы
Ценности
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
ШакираЮжная кровь
Самые красивые и властные женщины Латинской Америки
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Внешность сестер Хадид на детских фото удивила фанатов
Назван самый стильный мужчина в России
Странная деталь на нижнем белье модели смутила публику
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Стюардесса публично унизила пассажирку за слишком откровенный наряд
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
Студенты развесили презервативы во славу «сексуальной богини» и разъярили девушек
Мужчина в бронежилете попросил выстрелить в него и погиб
Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Названы российские цены на BMW X3 M и X4 M
Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота»
Все материалы
Дом
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Страх заставит москвичей покупать жилье
Все материалы