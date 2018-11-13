Компания Игоря Чайки потратит 500 миллионов на ремонт мусоросжигательного завода

Инвестиции, принадлежащего Игорю Чайке оператора по переработки мусора «Хартия», в ремонт и модернизацию подмосковного мусоросжигательного завода МСЗ-4 составят более 512,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление самого предпринимателя.

По словам Игоря Чайки, с момента, когда его компания получила завод в эксплуатацию, в ремонт и модернизацию предприятия «Хартией» было инвестировано 172,3 миллиона рублей. В следующем году планируется инвестировать еще более 340 миллионов рублей в модернизацию завода «с целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду».

Как отметил предприниматель, для наблюдения за влиянием завода на экологию проводятся исследования специалистами научно-производственного объединения «Тайфун» и центра радиационно-химической безопасности и гигиены федерального медико-биологического агентства, которые показали отсутствие негативного влияния завода на жилую застройку.

Рудневский мусоросжигательный завод является одним из трех функционирующих в Москве подобных предприятий. За год он перерабатывает около 275 тысяч тонн твердых бытовых отходов. МСЗ-4 принадлежит городу. С 2018 года имущественный комплекс арендует компания «Хартия», до этого его эксплуатировал государственный «Экотехпром».