Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани

В станице Бриньковская Краснодарского края началось строительство новых зданий казачьего кадетского корпуса имени героя первой мировой войны сотника Михаила Чайки.

На церемонии начала строительства, прошедшей в станице Бриньковской 11 ноября, присутствовали Юрий и Игорь Чайки, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Игоря Чайки, помещения, в которых сегодня живут и занимаются кадеты, не отвечают современным требованиям. «В основном это старые здания, они вмещают ограниченное количество воспитанников, а спрос на обучение в Кадетском корпусе большой. Строительство новых корпусов — давно назревшая необходимость», — заявил он. Игорь Чайка также подчеркнул важность для всех членов семьи проекта в станице Бриньковской, как возможность отдать дань памяти прадеда, героя первой мировой войны Михаила Чайки, и поддержать образовательное учреждение, воспитывающее у молодых людей дух патриотизма на лучших примерах самоотверженного служения Родине.

Кадетский корпус, носящий имя деда генерального прокурора Юрия Чайки, был основан в 2008 году по инициативе губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска. В настоящее время он размещается на территории бывшей школы-интерната, в нем обучаются 60 кадетов.

Образовательное учреждение пользуется высоким спросом, в 2017 году конкурс на поступление в него составил 8 человек на место. В апреле 2016 года ему было присвоено имя казачьего сотника, Георгиевского кавалера Михаила Чайки. Финансирование корпуса осуществляет благотворительный фонд содействия развитию казачьей станицы Бриньковская, учрежденный правнуком Михаила Чайки, бизнесменом Игорем Чайкой.

После реконструкции, окончание которой запланировано на декабрь 2018 года, число кадетов увеличится с 60 до 125. На территории появятся новый учебный корпус площадью более 4 тысяч квадратных метров с актовым и спортивным залами, столовой, а также современное общежитие площадью 2,2 тысячи квадратных метров с медицинским блоком, укомплектованным всем необходимым оборудованием. Наряду с этим планируется реконструкция открытой спортивной арены, благоустройство и озеленение всей территории учреждения. Общая стоимость работ составит около 300 миллионов рублей.

