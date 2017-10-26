Компания Игоря Чайки ввела в эксплуатацию новый завод

В городе Энгельсе Саратовской заработало предприятие по производству высокотехнологичных деталей для железной дороги — клемм рельсовых скреплений Skl 30. Проект реализован компанией «Фоссло Фасэнинг Системс РУС», учрежденной принадлежащей Игорю Чайке российской «БЭТ» и немецкой «Фоссло-Верке ГмбХ». Об этом сообщили «Ленте.ру» в компании.

На первом этапе завод будет выпускать до 2,6 миллиона клемм в год, в том числе 2,2 миллиона для РЖД. Максимальная расчетная мощность предприятия составляет 5,3 миллиона деталей. На заводе установлено новейшие оборудование, все сотрудники прошли обучение в Германии. Испытания, проведенные НИИ железнодорожного транспорта, показали, что использование клемм Skl 30 в рельсовых скреплениях обеспечивает максимально высокие скорости движения поездов. По информации компании «Фоссло»: до 120 километров в час — грузовых и до 350 километров в час — пассажирских.

«На данном этапе нами совместно с немецкими партнерами в проект инвестировано более 500 миллионов рублей», — сообщил Игорь Чайка. Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высокий процент локализации производств по целому ряду российско-германских высокотехнологичных проектов.

Предприятие, созданное в Энгельсе, подтверждает эту тенденцию. В дальнейшем на предприятии будет осуществлена полная локализация производства, отметил Чайка. «Это пример успешного сотрудничества российских компаний с западными партнерами в условиях продолжающихся санкций в отношении нашей страны», — подчеркнул он.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что совместная компания зарегистрирована в Саратовской области. Это значит, что новый завод будет способствовать социально-экономическому развитию Энгельса и области, наполняя городской и региональный бюджеты, сказал Чайка.