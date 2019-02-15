Студенты развесили презервативы во славу «сексуальной богини» и разъярили девушек

Студентки колледжа в индийской столице Дели потребовали прекратить традицию Дня святого Валентина, в рамках которой парни обвешивают дерево наполненными водой презервативами. Как сообщает BBC News, так они призывают богов помочь им лишиться девственности.

Ночью в среду, 13 февраля, протестующие студентки штурмовали двери колледжа Hindu College с требованиями запретить странный ритуал. На протяжении десятков лет в День всех влюбленных молодые люди украшают «дерево девственности» в попытках задобрить богов.

Они увешивают ветки дерева надувными шарами, разноцветными декоративными лентами и главным атрибутом поклонения — презервативами с водой. В центре они помещают изображение пары, влюбленно смотрящей друг другу в глаза. В этот день студент, облаченный в одежду священника, совершает ритуальные действия, в то время как сотни других студентов воспевают гимн в честь «горячей и сексуальной богини». Все присутствующие на празднике танцуют и веселятся.

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Согласно легенде, которая переходит из поколения в поколение, проведенный ритуал помогает студенту лишиться девственности в течение полугода. Индия в значительной степени остается консервативной страной, где до брака запрещено вступать в интимную связь. Именно поэтому молодые люди верят, что только божественное вмешательство поможет им «повзрослеть».

Девушки, учащиеся в этом колледже, протестуют против празднования Дня святого Валентина подобным образом. По их мнению, такие действия направлены на рассмотрение женщины только как сексуального объекта, что не позволительно в колледже. Девушки подчеркивают, что в мероприятии участвуют лишь несколько студенток.

«То, что это официально не запрещенная традиция, еще не повод, чтобы продолжать ритуал. Мы учимся в либеральном колледже и должны самостоятельно выбирать, каким традициям следовать, а от каких отказаться», — заявили протестующие студентки.

Традиция уходит корнями в 1980 год. Тогда под деревом собирались влюбленные пары, поэтому его прозвали «деревом любви». Со временем методы празднования обросли правилами, включая постеры с красивой женщиной и презервативами на ветках.

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