Главный критик российского биатлона вспомнил о нищенских зарплатах биатлонистов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на опоздание Евгения Гараничева на старт гонки преследования на Кубке мира. Его слова приводит Sport24.

По мнению эксперта, в опоздании виноват именно спортсмен, а не тренер. Он также вспомнил, что подобные ошибки были и у российского биатлониста Антона Шипулина, который однажды явился за старт без винтовки. «Раз такие "фрукты" есть в команде, значит, кто-то за ними должен следить», — подытожил Тихонов.

Тем не менее, ветеран не считает нужным штрафовать спортсменов. «Какие санкции? Он не миллиардер, чтобы его штрафовать. За нищенскую зарплату еще и штрафы выписывать», — заявил он. Тихонов также раскритиковал отношение российской власти к спорту.

Ранее 17 февраля Гараничев не явился на гонку преследования в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин был дисквалифицирован. Позднее сам Гараничев заявил, что просто опоздал на старт.

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