В России создали беспилотник-камикадзе

Российский концерн «Калашников» на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби представил беспилотный летательный аппарат KYB, который может самостоятельно взрываться. Об этом сообщает ТАСС.

В презентации утверждается, что беспилотник может развивать скорость до 130 километров в час, а продолжительность его работы составляет полчаса. Максимальная нагрузка дрона — три килограмма. Достигая цели, он взрывается.

В пресс-службе концерна заявили, что KYB успешно прошел испытания (заводские или государственные, не уточняется) и готов к работе.

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что беспилотник способен обходить средства противовоздушной обороны. «Заряд на данном комплексе может быть доставлен к цели вне зависимости от ее скрытости и рельефа местности — как малых, так и на больших высотах», — цитирует его РБК.

Производство подобных дронов-камикадзе уже развернуто, в частности, в Израиле: еще в 2000-х годах в стране был разработан разведывательно-ударный беспилотник IAI Harop, который при обнаружении цели превращается по сути в крылатую ракету. В то же время при заходе на цель команда может быть отменена и аппарат таким образом можно отправить на дальнейшее патрулирование или вернуть на базу. В отличие от российской разработки израильский дрон развивает скорость до 185 километров в час и способен провести в воздухе до шести часов.

IAI Harop применяется израильскими военными, другие эксплуатанты — Германия, Индия, Турция и Азербайджан. Предположительно, этот аппарат использовался при успешной атаке на комплекс «Панцирь-С1» сирийской армии в мае прошлого года.

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