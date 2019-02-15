Российская армия применила загадочное оружие во время чемпионата мира по футболу

Российские военные предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года с помощью специальных комплексов защиты. Об этом на форуме «Технологии безопасности» заявил председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба полковник Андрей Кайман, передает РБК в пятницу, 15 февраля.

Из 50 сбитых беспилотников — 14 аппаратов типа Mavic, один — Inspire, четыре — Phantom, два коптера кустарной сборки и 25 — неустановленного типа. Задержаны около 20 операторов, в том числе граждане России, Китая, США, Мексики, Сербии и Марокко. По словам Каймана, в России наиболее распространены коптеры китайского производства грузоподъемностью до 1 килограмма, они находятся в свободной продаже. Боевики и члены ОПГ используют такие изделия, оснастив устройствами сброса боеприпасов.

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Наиболее эффективно во время чемпионата проявили себя такие средства подавления БПЛА, как «Силок», «Маяк», «Следопыт-9м», «Зонт-1», «Зонт-2» и «Пелена-ВКР». Открытой информации о них немного, отмечает издание. Известно, что «Зонт» производит структура «Ростеха» — Объединенная приборостроительная корпорация. Комплекс обеспечивает защиту от американских ракет с лазерной и тепловизионной головкой самонаведения типа Maverick, управляемых артиллерийских снарядов типа Copperhead, способен при угрозе атаки скрыть технику под аэрозольной завесой. Технические характеристики «Силка» позволяют создать вокруг объекта защиты «купол» радиусом два километра.

Упомянутые сотрудником Генштаба комплексы — это преимущественно закрытые разработки, они еще не поступили в массовое производство, отметил представитель компании «Российские наукоемкие технологии» Илья Корольков.

Полковник Кайман сообщил, что во время чемпионата использовались переносные средства противодействия беспилотникам, которыми вооружили пешие патрули спецназа. Это комплексы «Ступор», «Багор», «Стрела-ЭКА», «Стилет» и «Фантом», которые внешне напоминают длинноствольное стрелковое оружие. В настоящий момент известен внешний облик и характеристики только «Ступора», отмечает РБК. Представитель Генштаба также отметил, что к защите от БПЛА привлекались более 10 тысяч военнослужащих, боевые корабли, вертолеты и самолеты.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Калининграде. По официальным данным, игры мундиаля посетили более трех миллионов человек. Победу одержала сборная Франции.

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