Раскрыты перспективы российского «Охотника»

Первый полет российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Сейчас пока делают гонки. В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты», — сказал чиновник.

Также Мантуров подтвердил, что в настоящее время ведется научно-исследовательская работа по разработке пассажирского сверхзвукового самолета.

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Согласно последним неофициальным данным, появившимся в феврале, взлетный вес С-70 составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость до 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения.

Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА ведется «Сухим» и «МиГ».

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