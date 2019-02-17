Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков проиграл французу Чейку Конго в бою на турнире Bellator 216. Об этом сообщает Sports.ru.

Бойцы провели в клетке три раунда. Судьи единогласно отдали победу Конго со счетом 29-28, 29-28, 30-27. Для Минакова это поражение стало первым в карьере. До этого российский тяжеловес провел 21 бой без поражений.

Болельщики считают, что Минаков проиграл незаслуженно. В Twitter-аккаунте Bellator был проведен опрос, по результатам которого 61 процент зрителей отдали победу российскому бойцу.

43-летний Конго выиграл восьмой бой подряд и стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Ему предстоит сразиться с Райаном Бэйдером — действующим обладателем титула сразу в двух категориях.

Минаков и Конго уже встречались в октагоне Bellator 115 в 2014 году. Тогда россиянин победил француза, защитив титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. В 2016-м Минакова лишили титула из-за неактивности, поскольку после победы над Конго он больше не проводил боев в Bellator.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!