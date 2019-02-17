Последствия обрушения петербургского университета сняли на видео

В результате обрушения перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разрушены 13 аудиторий, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает портал 47news, который опубликовал видео с места инцидента.

На кадрах видны обвалившиеся этажи, оторванные двери, разрушенные стены, висящие фрагменты крыши.

Обрушение произошло вечером 16 февраля в ремонтируемом корпусе и попало на видео. Сначала провалилась крыша, затем – перекрытия с пятого по первый этажи. В тот момент в здании находились 86 студентов и преподавателей, они были эвакуированы. Сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы.

Основная версия случившегося – технические ошибки при реконструкции, неправильное складирование тяжелых стройматериалов. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК).

Университет ИТМО — государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных исследовательских университетов России.

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