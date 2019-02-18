Россиянина арестовали на Гаити вместе с бандой

На Гаити раскрыли и арестовали членов преступной группировки, среди которых был один гражданин России. Об этом сообщает Liberacion со ссылкой на агентство AFP.

По его информации, подозреваемые были взяты под стражу на контрольно-пропускном пункте в центре столицы государства — Порт-о-Пренсе — вечером в воскресенье, 17 февраля. Отмечается, что у них конфисковали шесть штурмовых винтовок, шесть пистолетов, боеприпасы, пять бронежилетов, два беспилотника, различные средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два автомобиля.

«Группа задержанных из восьми человек насчитывает пятерых граждан США, серба, россиянина и местного жителя», — заявили в полиции. Всем им предъявлено два обвинения — в незаконном хранении оружия и создании преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Порт-о-Пренсе с 7 февраля идут протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Митингующие обвиняют его в неспособности обеспечить граждан жизненно необходимыми вещами и подозревают президента в растрате средств. Они также выступают против союза с США и призывают Россию помочь в разрешении кризиса.

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