Российские отели обяжут быть честными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положения о порядке классификации отечественных гостиниц. Об этом сообщает ТАСС.

С 2019 года все отели России в обязательном порядке будут получать звезды в соответствии со своей категорией. На совещании с вице-премьерами Медведев сообщил, что в новом положении «определено, какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория».

Ранее, отметил премьер-министр, гостиницы сами определяли свою «звездность». «Кто хотел — рисовал себе эти звезды, причем зачастую вне зависимости на самом деле от реальных услуг, которые они оказывают», — пояснил Медведев.

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Новый порядок, по словам премьер-министра, будет введен в российскую практику поэтапно. Он также предложил вице-премьеру Ольге Голодец, которая курирует в России туристическую сферу, провести консультации с представителями отрасли и учесть все «разумные предложения» относительно новой системы классификации.

Ранее в феврале Медведев освободил от занимаемой должности главу Ростуризма Олега Сафонова. Премьер-министр также предложил своим заместителям сосредоточить внимание на эффективном управлении средствами и правильной расстановке приоритетов в развитии туризма в России.

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