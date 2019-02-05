Главу Ростуризма уволили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил главу Ростуризма Олега Сафонова от занимаемой должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято главой правительства после совещания с вице-премьерами. Отмечается, что во время него Медведев обратил внимание своих заместителей на необходимость эффективного управления средствами и правильной расстановки приоритетов в развитии туризма в России.

По итогам было дано поручение оживить работу в этом направлении с помощью кадрового усиления.

Олег Сафонов возглавлял Федеральное агентство по туризму с мая 2014 года в качестве исполняющего обязанности, а с января 2015 года — как официальный глава ведомства.

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