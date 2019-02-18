Косметический бренд Тины Канделаки оценили в миллион евро

Косметический бренд Ansaligy, основанный телеведущей Тиной Канделаки и директором спа клиники Линдой Гусевой, привлек сторонние инвестиции в миллион долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Долю в проекте приобрел российский предприниматель и венчурный инвестор Александр Кабаков. «По разным оценкам глобальный косметический рынок к 2024 году может вырасти до 900 миллиардов долларов. Старение населения в развитых странах способствует повышению спроса на антивозрастную косметику, тогда как среди миллениалов растет запрос на "этичную" косметику, не тестировавшуюся на животных», — поделился Александр Кабаков, добавив, что считает свои инвестиции удачным вложением в перспективную компанию.

«Уверен, что объединение профессионалов рынка косметических услуг, супер-лица бренда Тины Канделаки вместе с эффективным менеджментом и применением цифровых технологий в маркетинге и управлении бизнес-процессами позволит компании ворваться в лидеры рынка», — уточнил Кабаков.

По словам Канделаки, штат компании с момента создания бренда увеличился в пять раз. «В процессе выхода на высококонкурентный рынок мы разработали стратегию, предполагавшую создание яркого и эффективного продукта, который позволил бы нам занять свою нишу на рынке, и всего за два года нам это удалось», — отметила телеведущая.

Первую линейку продуктов Ansaligy презентовали в 2016 году. До выхода на рынок компания была ориентирована на создание уникальных средств для узкого круга людей, которых не устраивала представленная на рынке косметика. Прежде всего таким человеком была сама Тина Канделаки.

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