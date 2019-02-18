В Подмосковье сократилось количество отказов от новорожденных

Количество отказов от новорожденных детей в Подмосковье снизилось на 40 процентов за последние три года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 февраля.

По ее словам, во многом этого удалось добиться благодаря реализации проекта «Отказов.нет». Министр анонсировала расширение географии программы.

«Мы охватим еще пять площадок: это городские округа Богородский, Егорьевск, Кашира и Ленинский и Щелковский муниципальные районы. Кроме того, мы развиваем супервизорские группы, где сотрудники органов опеки и попечительства делятся своими знаниями и навыками с коллегами», —рассказала Забралова.

Она уточнила, что сегодня в регионе проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сентябре власти назвали эффективной работу служб по сопровождению потенциальных усыновителей. Сообщалось также, что за последние несколько лет в регионе снизилось количество сирот.