На Украине резко выросло число ВИЧ-инфицированных

С 2016 по 2019 годы на Украине резко увеличилось число ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
За последние три года число выявленных ВИЧ-позитивных лиц на Украине увеличилось с 2665 до 7800 человек. Более трети из них узнали о своем статусе благодаря программе экспресс-тестирования, которая была запущена во всех регионах страны.
Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ граждане Украины могут пройти в специальном центре или у своего семейного врача, терапевта либо педиатра. Тестирование длится около 15 минут.
В январе 2018 года выяснилось, что военные действия на востоке Украины привели к перемещению ВИЧ из Донецкой и Луганской областей в центральные и южные районы страны. При этом инфицированные, среди которых много наркоманов, ведущих беспорядочную половую жизнь, остаются незамеченными для СПИД-центров.