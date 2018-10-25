Обсуждение медицины на украинском ТВ закончилось мордобоем

Видео: Телеканал Прямий / YouTube

Дискуссия между депутатом Верховной Рады Украины Олегом Мусием и главой Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ, Дмитрием Шерембеем на телеканале «Прямой» закончилась дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале «Прямого».

Во время передачи, посвященной медицинской реформе, депутат назвал оппонента «классическим манипулятором и лжецом». Шерембей плеснул в Мусия водой, после чего началась драка. Мужчин удалось разнять.

«Я хочу официально сделать публичное заявление о преступлении против народного депутата, совершенном гражданином Шерембеем, в том числе при участии телеканала "Прямой", который не обеспечил безопасность народных депутатов, которых он приглашает», — цитирует депутата «Левый берег». Также Мусий попросил отреагировать на произошедшее спецслужбы и Генеральную прокуратуру.

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