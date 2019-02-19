Швейцарцы разработали парамагнетические часы

В недавно открытой штаб-квартире швейцарского часового бренда Swatch в Биле представили новую модель FlyMagic с парамагнетическими свойствами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спираль баланса часов изготовлена из инновационного антимагнитного сплава Nivachron, а обод баланса — из титана. Механизм новинки разработан на основе калибра Sistem51, но дополнен 15 новыми деталями.

Изображение: Swatch 1 /2

Конструкция защищена пятью патентами. Два из них относятся к устройству баланса, три защищают оригинальную инверсивную систему автоматического подзавода с прозрачным сектором: он движется поверх циферблата, не препятствуя при этом считыванию показаний часов. Запас хода механизма достигает 90 часов.

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Часы выпущены лимитированной серией из 1500 экземпляров — по 500 экземпляров каждой из трех версий дизайна. Часы в 45-миллиметровом стальном корпусе высотой чуть менее 6 миллиметров предлагаются в позолоченном варианте с черным ремешком и декором циферблата и двух вариантах натурального цвета стали — с синим либо красным ремешком. Стоимость часов — 1500 франков.

Летом 2018 года Swatch выпустил коллекцию часов совместно с амстердамским музеем Рейксмюсеум. Дизайнером коллекции из трех моделей выступил художник и мультипликатор Кристиан Борстлэп (Christian Borstlap), который взял за основу работы из коллекции музея, в том числе картина «Грехопадение» (1592) голландского художника Корнелиса Корнелиссена.

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