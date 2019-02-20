Медсестры устали работать и разбросали по больнице тараканов

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В больнице Неаполя медсестер заподозрили в том, что они разбросали тараканов по территории медучреждения, сообщает Sky News.

Насекомых снял на видео один из пациентов. Пол туалета в отделениях скорой и неотложной помощи покрыт тараканами. Прибывшие на место происшествия представители правоохранительных органов предположили, что к произошедшему причастны сотрудники, пожелавшие перевода в менее загруженное отделение.

Предположительно, в здание тараканов принесли в сумке, набитой опилками и листьями.

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