Песков рассказал о недовольстве Путина

Президент России Владимир Путин недоволен эффективностью выполнения его установок по защите бизнеса от необоснованного преследования, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 21 февраля.

Он уточнил, что по итогам послания Федеральному собранию будут даны новые поручения для решения этого вопроса. Песков добавил, что формулировки главы государства «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров».

Перед Федеральным собранием Путин выступил 20 февраля. Он поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения. Президент подчеркнул, что бизнесмены не должны

существовать в условиях постоянного риска уголовного или административного наказания.

В 2017 году обвинения в совершении экономических преступлений получили 35 тысяч человек. Обвиняемых оказалось в 2-3 раза меньше, чем расследованных преступлений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге совместно с Центром стратегических разработок.

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