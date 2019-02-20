Путин поручил разобраться с делами на предпринимателей

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления доступна на сайте Кремля в среду, 20 февраля.

По словам главы государства, предприниматели не должны существовать в условиях постоянного риска уголовного или административного наказания. Он отметил, что на сегодняшний день практически половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда.

«Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. (...) В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, в среднем приходится в среднем 130 работников, потерявших работу», — пояснил президент, подчеркнув, что это становится проблемой для экономики.

Путин также согласен с указанием представителей бизнеса на целый ряд проблем в законодательстве и в правоприменительной практике. «Например, если человек сидит за решеткой, и его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос, прокурор спрашивает: "Почему на допрос не вызывали?". А следователь отвечает: "Был в отпуске". (...) Такого не должно быть», — заявил он.

По данным на 2017 год, количество обвиняемых в совершении экономических преступлений ежегодно приблизительно равно 35 тысячам человек, при этом далеко не все имеют статус топ-менеджера или предпринимателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге совместно с Центром стратегических разработок. Кроме того, установлено, что обвиняемых в 2-3 раза меньше, чем расследованных преступлений.

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