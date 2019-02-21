Победитель Венецианского фестиваля возглавит жюри «Духа огня»

Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта, объявил состав жюри и программу. Президентом жюри основного конкурса станет филиппинский режиссер Лав Диас, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Диас становился лауреатом «Золотого льва» Венецианского фестиваля («Женщина, которая ушла», 2016 год), «Золотого леопарда» киносмотра в Локарно («От предшествующего», 2014 год), «Серебряного медведя» Берлинале («Колыбельная смертной тайне», 2016 год). Он также известен такими картинами, как «Время дьявола», «Норте. Конец истории», «Меланхолия» и «Эволюция филиппинской семьи».

Кроме того, в жюри «Духа огня» войдут аргентинский режиссер Матиас Пинейро, французский режиссер Патрисия Мазюи и российский писатель, историк и критик Михаил Трофименков.

В международный конкурс фестиваля включены восемь фильмов: «Адам и Эвелин» (режиссер Андреас Гольдштайн, Германия), «Дождь – это пение в деревне мертвых» (режиссеры Жуау Салавиза, Рене Надер Мессора, Бразилия, Португалия), «Еще раз снова» (режиссер Ромина Паула, Аргентина), «Мир полон тайн» (режиссер Грэм Свон, США), «София Антиполис» (режиссер Виржиль Вернье, Франция), «Туманность мертвой лошади» (режиссер Тарык Акташ, Турция), «Тумбад» (режиссеры Рахи Анил Барве, Адеш Прасад, Индия, Швеция), «Последняя песня вечера» (режиссер Евгений Гранильщиков, Россия, Франция).

Также на «Духе огня» традиционно будут показаны программы российских дебютов и российских короткометражных фильмов молодых режиссеров. В авторской программе председателя отборочной комиссии фестиваля, кинокритика и куратора Бориса Нелепо «Creme de la creme. Путеводитель синефила» состоятся российские премьеры новых фильмов таких кинематографистов, как Фредерик Уайзмен, Амир Надери, Рита Азеведу Гомеш и мировая премьера картины «Полупроводник» Олега Мавроматти.

Почетным гостем фестиваля станет немецкая актриса Настасья Кински. Лауреатка премии «Золотой глобус» известна ролями в фильмах «Тэсс», «Ложное движение», «Люди-кошки», «Париж, Техас» и «Небо над Берлином 2».

Запланирована выставка живописных и графических работ известного кинорежиссера, актера Станислава Говорухина. Состоятся спектакли актерской мастерской режиссера Сергея Соловьева. Впервые в дни фестиваля состоится форум творческой молодежи Югры «Креативный город».

Кинопрограмма «Эхо фестиваля «Дух огня» пройдет в этом году под девизом: «Театр — средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Стартует «Эхо» в Нижневартовске 27 февраля, завершится в Когалыме 27 марта — в международный День театра. Ставшее уже традиционным эхо фестиваля в Москве пройдет в кинотеатре «Иллюзион».

Генеральным партнером Международного кинофестиваля «Дух огня» является компания «Газпром нефть». Киносмотр проходит при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.