Олимпийский чемпион по биатлону заскучал по Шипулину

Олимпийский чемпион по биатлону 2010 года норвежец Тарьей Бе обратился к россиянину Антону Шипулину с просьбой вернуться в спорт. Слова спортсмена приводит rusbiathlon.ru.

«Антон, этот сезон без тебя не такой, как прежде. Я бы хотел, чтобы ты вернулся, не хватает твоего позитива, твоих сильных ног. Мы могли бы еще посражаться. Буду рад тебя видеть снова, возвращайся», — заявил Бе.

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Тарьей Бе — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, старший брат лидера личного зачета нынешнего сезона Кубка мира Йоханнеса Бе.

В январе этого года сообщалось, что завершивший карьеру Шипулин намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России». Спортсмен примет участие в праймериз, которые пройдут в мае 2019-го.

31-летний Шипулин завершил карьеру в конце декабря 2018 года. Он признался, что на его решение повлияли подозрения в применении допинга и серьезные проблемы со здоровьем.

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