В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной

В Центральном архиве Министерства обороны России обнаружены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского, в которых военачальник назвал одной из главных причин поражений СССР в начале Великой Отечественной войны неграмотность высшего командного состава. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил кандидат исторических наук Александр Ясаков на круглом столе памяти Малиновского в Общественной палате, передает РИА Новости.

Дневники Малиновского посвящены событиям с марта 1941-го по февраль 1943 года.

По словам Ясакова, в мемуарах «красной нитью» проходит тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи. Речь шла о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Малиновский пишет, что подобные явления проходили повсеместно.

«И сей аспект полководец связывал не с личными качествами отдельных командиров, а напрямую с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя», — рассказал Ясаков.

Материалы по теме Настоящий полковник Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин

Историк привел цитату из дневников Малиновского, в которой тот рассуждает о плохой подготовке командиров: «Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба… Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было».

Директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, также выступая на круглом столе, сообщил, что в скором времени будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского в Москву во время Гражданской войны в Испании. Особенность этого документа, по словам Тарасова, в том, что маршал старался описать военную обстановку максимально честно, в то время как многие советские офицеры слали в Москву такие доклады, которые бы хотело получить начальство.

Ранее 21 февраля было опубликовано интервью с бывшим сотрудником НКВД Антоном Карташовым, записанное в 1989 году, в котором чекист рассказал о том, как с помощью пыток выбивали показания из арестованных граждан в 1930-х годах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!