На уроках истории решили рассказывать о пионерах-героях ради роста патриотизма

В учебники по истории России могут ввести понятие «пионер-герой». С таким предложением выступила председательница Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, передает RT.

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Как говорится в обращении на имя министра просвещения Ольги Васильевой, известные старшему поколению имена юных героев Великой Отечественной войны знают только 5-7 процентов современных учащихся. По мнению авторов инициативы, это связано с тем, что в историко-культурном стандарте, посвященном СССР, нет понятия «пионер-герой».

«Это знания, которые необходимы для формирования идентичности и патриотизма, популяризации невыдуманных героев среди молодежи», — отметили авторы.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости сломать сложившуюся систему подготовки учеников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и перестать «натаскивать» их на тестирование. Кроме того, в будущем году пройдет апробация обязательного ЕГЭ по английскому языку, а в дальнейших планах у Минпросвещения ввести обязательный экзамен по истории.

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