Власти Подмосковья рассказали о высокоскоростном интернете в школах

Почти 70 процентов подмосковных школ обеспечены высокоскоростным интернетом, проинформировала министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 22 февраля.

«Процесс обучение сейчас тяжело представить без использования возможностей, которые дает доступ в интернет. Именно с его помощью можно в любой момент найти необходимую информацию, воспользоваться Школьным порталом Московской области», — сказал она.

По словам министра, в настоящий момент интернет есть во всех соцучреждениях области. Однако власти продолжат работу по повышения качества соединения, добавила Забралова.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что все школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом к концу 2021 года. При этом скорость должна увеличиться в 400 раз, уточнил он.

Ранее губернатор Мособласти Андрей Воробьев отметил высокие темпы цифровизации региона. По его словам, большинство муниципальных и госуслуг уже доступны жителям в электронном виде.